Manca solo l’incastro tra Roma e Napoli per Milik affinchè Edin Dzeko possa fare le valige e prendere il primo aereo che atterri a Torino, dove c’è la Juventus che lo aspetta. Andrea Pirlo lo ha chiamato, è lui la prima scelta dell’allenatore che stravede per le sue doti tecniche e tattiche, perfetto come terzo attore nel tridente già composto da due fenomeni come Cristiano Ronaldo e Dybala. Il club bianconero avrebbe l’intenzione di far firmare al gigante bosniaco un contratto biennale da 7,5 milioni di euro a stagione.