Il ko in Coppa Italia contro lo Spezia, arrivato dopo il derby perso 3-0, ha lasciato pesanti strascichi in casa Roma, soprattutto per via di qualche diatriba di troppo nello spogliatoio. Dzeko da una parte, Fonseca dall'altra. Duello aperto e capitano che ora sembra sempre più lontano dalla Roma. Il bosniaco ha rotto con l'allenatore portoghese e cerca una nuova squadra, anche da subito. La Juve? Chissà che non possa essere quella giusta, anche se le difficoltà sono tante. Dopo le avances della scorsa estate, infatti, la caccia alla quarta punta potrebbe portare a Dzeko, per cui però servirebbe una soluzione al pesante ingaggio. Un colpo last minute, così come detto da Pirlo L'IDEA - Un colpo che, stando a Sportmediaset, potrebbe tornare d'attualità in questa ultima settimana di calciomercato invernale se andasse in porto lo scambio con Bernardeschi: entrambi i giocatori sono sacrificabili dai rispettivi club, ma serve incastrare un po' di fattori. Contratti in scadenza nel 2022, con l'ipotesi prestito secco come prima idea, ma anche una differenza di 3.5 milioni di guadagno, in favore di Dzeko. Un affare che non è entrato nel vivo, ma potrebbe nelle prossime settimane, perché la Juve aspetterebbe il sì di Bernardeschi al trasferimento per muoversi. E finora non è mai arrivato, anzi...