Edin Dzeko e la Roma sono d'accordo a chiudere con la Juventus, ma l'operazione ancora non può andare in porto a causa di Aurelio De Laurentiis. Questo, in sintesi, lo scenario descritto da Calciomercato.com, che spiega come l'operazione tra Paratici e Fienga sia stata definita nei dettagli: 12 milioni di euro nelle casse romaniste e 7,5 milioni annui per due stagioni nel conto in banca del bosniaco. Tuttavia, da Napoli giunge uno stallo che blocca quest'operazione.

LA CRESTA SUL PREZZO - Per lasciar partire Dzeko, la Roma vuole essere sicura del contemporaneo arrivo di Arkadiusz Milik. Sembrava ormai cosa fatta lo scambio Under-Riccardi per il polacco, tuttavia Aurelio De Laurentiis ha deciso che non gli bastano le due contropartite giallorosse: vuole anche 10 milioni. Più o meno quello che la Roma andrebbe a incassare dalla Juve per Dzeko. La Juventus quindi è spettatrice della trattativa tra Napoli e la capitale: solo quando e se si risolverà l'operazione Milik, potrà scattare in automatico l'affare Dzeko.