"Dzeko grazia Pirlo", così apre il Corriere dello Sport in prima pagina dopo il pareggio tra Roma e Juventus: "Gli errori del bosniaco e una doppietta di Ronaldo salvano la Juve". Spazio anche al caso degli ultimi giorni: "Suarez bis, Paratici si difende" scrive il quotidiano, riferendosi prima alla doppietta dell'uruguaiano al debutto con l'Atletico Madrid e poi al caso dell'esame-truffa all'università di Perugia. Taglio alto dedicato alle vittorie di Napoli e Milan. Su La Gazzetta dello Sport copertina dedicata a "Il salva Juve. Ronaldo con un rigore e un super salto in alto evita il ko ai bianconeri in dieci. Poi incoraggia Pirlo". Taglio alto a tinte rossonere con il Milan primo in classifica.