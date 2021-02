Pace in vista e possibile reintegro a breve termine. Il mercato della Roma si è chiuso senza la cessione di Dzeko, nonostante il tentativo di scambio con l’Inter e i tanti no di diversi club europei in piena crisi economica. Ecco perché lui e Fonseca dovranno ricomporre la frattura: nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra l’entourage dell’attaccante e Tiago Pinto per far sì che Edin possa tornare quantomeno ad allenarsi in gruppo e magari essere convocato per la gara di sabato con la Juventus. Dove al massimo però andrà in panchina visto lo stato di forma di Borja Mayoral e visto che resta un forte dissapore con Fonseca. Intanto il club e i tifosi chiedono la pace.