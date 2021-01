"​Dzeko è il primo calciatore ad aver segnato 50 gol in Bundesliga, Premier League e Serie A. Per lui potrebbe essere arrivato il momento di conquistare un altro campionato"

Si tratta di un post del profilo Twitter di Squawka Football, che è stato ritwittato da Edin Dzeko oggi pomeriggio. Nella situazione delicata in cui si trova, in totale rottura con l'allenatore Fonseca e con la Roma che sta provando a inserirlo in trattative a destra e sinistra, il fatto che lui abbia condiviso un post con quella frase sull'andare a vincere un altro campionato suona molto come un indizio... ma quale sarà questo campionato?