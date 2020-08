Il Corriere della Sera in edicola fa il punto sul futuro - ormai sempre più probabile - di Edin Dzeko alla Juventus. Il centravanti bosniaco è ormai il destinatario della maglia numero 9 dei bianconeri. Scrive il quotidiano: "La matassa più intricata del mercato si sta faticosamente dipanando. Se si scioglierà completamente porterà Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under (forse accompagnato da Riccardi) al Napoli. Ma il lavoro è arduo e gli ostacoli da superare sono ancora molti, perché sono tanti gli interessi — economici e sportivi — da far coincidere".