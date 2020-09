La notizia del possibile arrivo di Edin Dzeko alla Juventus in seguito allo sblocco della trattativa tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik non poteva passare inosservata sui social. Nella tarda serata di ieri si sono susseguiti commenti di vario genere su Twitter riguardanti l'operazione che porterebbe il bosniaco in bianconero, soprattutto in riferimento all'altro nome caldo per l'attacco della Juve: Luis Suarez. C'è chi si chiede "E allora Suarez cosa lo fa a fare l'esame di italiano" e chi addirittura azzarda "Ma se prendessimo sia l'uno che l'altro?". C'è anche il partito di chi è favorevole a Dzeko rispetto a Suarez per la funzionalità nel gioco al fianco di Ronaldo, e qualcuno invoca uno scambio con Mattia De Sciglio, nome caldo invece in uscita per la Juventus...

