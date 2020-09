L'arrivo di Dzeko alla Juve dipende ancora da Arek Milik. Il polacco ha l'accordo con la Roma così come i giallorossi ce l'hanno col Napoli ma gli azzurri ed il loro attaccante devono ancora risolvere una pendenza da circa un milione di euro totale. Secondo quanto riporta Sky Sport, Milik vuole sistemare i problemi relativi alla multa per l'ammutinamento dello scorso ottobre ma anche quelli per un'ammenda ricevuta negli scorsi mesi da De Laurentiis per aver fatto una pubblicità non autorizzata (il Napoli detiene i diritti d'immagine dei suoi calciatori) con un ristorante polacco anche se il ristorante in questione è di proprietà dello stesso attaccante.