Aveva anche già salutato gli amici di Casal Palocco, ma il brusco dietrofront, ora, lo porterà ad affrontare la prossima stagione ancora con la maglia della Roma, partendo proprio dalla Juve, prima sfida dei giallorossi, domenica. La Juve, spazientita da De Laurentiis e dalla vicenda Milik, ieri ha lancia un ultimatum e ha fatto saltare tutto, scegliendo Morata, che oggi fa le visite (QUI) , racconta Tuttosport, lo era già da sabato, quando era partito, suo malgrado, per Verona e, in fondo, lo sapeva anche la Roma, con Fonseca che non lo ha impiegato. Sì, perché Milik sembrava aver risolto gli attriti con il Napoli e Dzeko conseguentemente poteva mettersi in viaggio, direzione Torino.. Brutta botta per Dzeko che aveva fortemente voluto la Juventus. Senza polemiche o forzature, com'è nel suo stile, Dzeko aveva comunicato la propria volontà di sfruttare l’ultima occasione della sua carriera per vincere, ma ha dovuto incassare una cocente delusione.amico e connazionale, Mire faceva il tifo per vederlo in bianconero da Barcellona e sarebbe stato molto felice di lasciargli la sua villa dove ha vissuto fino a qualche settimana fa. Ora la Roma ha un Dzeko da ritrovare, perché i suoi sogni sono stati infranti.