1









L’anno scorso fu corteggiato a lungo dall’Inter per regalare a Conte un altro attaccante di peso oltre Romelu Lukaku, adesso è ad un passo dalla Juventus. Il futuro di Edin Dzeko sembra scritto, gradirebbe sposare il progetto bianconero e l’unica cosa che potrebbe mettere il bastone tra le ruote è l’accordo tra Roma e Napoli per il sostituto Arek Milik. Cosa è cambiato in un anno? Come riporta Sky Sport, la posizione della Roma. Uno scoglio l’anno scorso, quando bloccò la cessione del bosniaco ritenendolo incedibile. Posizione che si è ammorbidita quest’anno, al punto da avvallare la volontà di Dzeko, promesso sposo della Juve.