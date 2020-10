Stasera in Nations League si affronteranno Polonia e Bosnia, una partita che vedrà contrapposti due attaccanti che hanno una cosa in comune, oltre al fatto di giocare in Serie A. Entrambi sono stati oggetto di trattative con la Juventus durante l'ultima sessione di mercato. Il polacco Arkadiusz Milik sembrava il nuovo centravanti per una Juve che avesse eventualmente tenuto in panchina Maurizio Sarri. Ma con il rifiuto di Bernardeschi di andare al Napoli come contropartita tecnica, e con l'arrivo di Pirlo, la Juve ha virato su altri obiettivi. Tra cui Luis Suarez e il bosniaco Edin Dzeko, che è stato al centro di un intreccio proprio con Milik: alla fine non se n'è fatto nulla, Dzeko è rimasto alla Roma e in bianconero è arrivato Alvaro Morata.