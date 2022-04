L'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, ha parlato nel pre partita di Juventus-Inter ai microfoni di DAZN, in cui ha analizzato quella che sarà la gara dell'Allianz.



'Ci sono momenti di difficoltà e in una stagione è anche normale. A me preoccupa di piu che la squadra abbia fatto 7 punti in 7 partite e non io che ho fatto gol o meno. La squadra viene prima di tutto, non conta chi segna o chi meno, ma bisogna vincere. Una volta siamo considerati dei grandi giocatori e una volta no, ma questo capita nel calcio e noi pensiamo solo a lavorare'.