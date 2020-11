Dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 patita ieri sera dalla Roma contro il Napoli, Edin Dzeko ha parlato nel post match ai microfoni di Sky Sport e ha tirato in ballo la partita giocata contro la Juventus: "Non è stata la nostra serata e non abbiamo fatto bene. Si dice che non vinciamo contro le grandi ma il Milan ha battuto Inter e Napoli e noi no. Anche contro la Juventus avremmo meritato di più ma il campionato è lungo e ci sono ancora tanti big match".