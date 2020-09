Secondo il CorSport, la Juve chiuderà l'affare Edin Dzeko. L'operazione è ormai vicina a concludersi perché Milik è pronto a passare alla Roma. L'affare si gioca sui bonus. Come spiega il Corriere della Sera, il punto di arrivo può essere un’offerta così strutturata: 18 milioni di fisso, 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions. Una formula che avvicina la richiesta di De Laurentiis (25 milioni): un'offerta in cui la Juve potrebbe recitare la sua parte finanziando quasi tutta la parte fissa dell’accordo Napoli-Roma versando nelle casse giallorosse 15 milioni per Dzeko.