Il colpo Edin Dzeko si avvia alla conclusione. Accordo trovato, per la firma mancano solo le visite mediche, quelle del bosniaco con la Juve e quelle di Arkadius Milik, suo sostituto, con la Roma. Questione di ore, che però hanno impedito a Pirlo di averlo a disposizione per la prima giornata di campionato contro la Samp, con Dzeko che ha seguito i giallorossi a Verona. Potrebbe scendere in campo a partita in corso, qualora Fonseca decidesse di averne bisogno, o forse no. Perché molto potrebbe cambiare nelle prossime ore.



Come titola il Corriere dello Sport: "Dzeko chiama la Juve: Pirlo manda una macchina a prenderlo!". Il giornale spiega: "Dzeko, in ritiro a Verona con la testa da un’altra parte, deve rinviare il suo debutto con la maglia della Juventus. Ma anche in questo caso l’accordo è blindato: 15 milioni alla Roma, più il prestito di De Sciglio per 10 milioni se il club giallorosso riuscirà a cedere un difensore. Milik non ha parlato quando è atterrato all’aeroporto di Ciampino. E’ sempre più vicino al trasferimento ufficiale alla Roma. Edin alla Juve avrà lo stesso contratto che lo lega ancora al club giallorosso: 7,5 milioni a stagione per due anni. Una volta risolto il contenzioso con il Napoli sarà tutto a posto. Forse già oggi, con Dzeko che potrebbe trasferirsi da Verona a Torino con un’auto privata messa a disposizione dalla Juve. Roma e Napoli stanno lavorando per la stesura dei contratti definitivi".