Edin Dzeko è bloccato. In tutti i sensi. Come raccolto dalla nostra redazione la Juve ha un accordo sia con lui che con la Roma ma al momento il trasferimento è in stand-by perché i giallorossi non sono riusciti a convincere il Napoli a cedere Milik. E allora la Juve si muove anche per Suarez. Come riporta Sky Sport, l'ultima idea è quella di prendere il calciatore anche pagando un piccolo indennizzo al club catalano, legato a bonus come gol, presenze e trofei. La stessa formula usata dal Siviglia che ha pagato zero per il cartellino di Rakitic ma che potrebbe sborsare fino a 10 milioni a seconda dei risultati e dei traguardi raggiunti dal croato in Andalusia.