Dzeko alla Juve e Cuadrado all'Inter: si può davvero? Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ipotesi di scambio non è fantacalcio. Anzi. Alessandro Lucci è l'agente che unisce i due calciatori, proprio lui ci sarebbe dietro l'affare: starebbe spingendo per accontentare entrambi con uno scambio. E dall'Inter, al momento, filtra un no secco all'affare.



LA SITUAZIONE - Ci sarà tempo per ripensarci, per il quotidiano. Allegri vuole un vice Vlahovic e il bosniaco per il tecnico livornese sarebbe perfetto. Per Inzaghi, occhio al futuro di Dumfries: ha offerte in Germania e in Inghilterra potrebbero aiutare a monetizzare di più. Per i nerazzurri, dietro il no ci sono ragioni economiche: Dzeko può anche partire, ma non c'è spazio per riempire la rosa con un altro ingaggio pesante da 5 milioni netti, a maggior ragione se c'è un over 30 in ballo.