Il Barcellona nelle scorse ore ha salutato Luis Suarez, ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. I blaugrana adesso pensano al sostituto del calciatore uruguaiano e da Transfermarket spunta l’indiscrezione: i catalani sarebbero interessati ad Edin Dzeko. Su Instagram spunta il like del bosniaco al post riguardante l’interesse del club blaugrana. Gli indizi social, nell'epoca moderna, non fanno altro che aumentare le voci, ma vanno anche presi seriamente, almeno come manifestazione di interesse. A maggior ragione in questo caso, poi, con Dzeko a un passo dall'addio (direzione Juve) e con qualche problema in casa giallorossa.