Non è ancora finita. L'affare è chiuso, si è arrivati a una conclusione incastrando tutti i pezzi del puzzle, mettendo d'accordo Roma, Napoli e Juventus, nonostante i tempi lunghi e un intreccio ora dopo ora sempre più complesso, ma... Edin Dzeko sarà un giocatore della Juve, anche se dovrà aspettare ancora qualche momento prima di diventare ufficialmente bianconero. Ieri si raccontava della possibilità che il bosniaco arrivasse a Torino tra la serata e questa mattina, pronto per sostenere le visite mediche e andare in panchina già nella prima giornata di questa nuova Serie A contro la Samp. Non sarà così. A congelare tutto, in questo senso, ci ha pensato Fonseca: l'allenatore della Roma in conferenza è stato piuttosto chiaro e ha ribadito la sua volontà di trattenere il calciatore per questo weekend e, magari, usarlo per l'impegno di Verona, in attesa della firma di Milik. Un fatto che ha fatto irritare la Juventus. Come scrive Gazzetta, il cigno di Sarajevo sarà con la squadra per necessità, ma come da normali logiche di mercato potrebbe non giocare, semmai accompagnare la squadra dalla panchina. La Juve, però, lo avrebbe voluto subito, per dare un'arma in più a Pirlo e non rimandare ancora l'affare. Le visite mediche, invece, potrebbero svolgersi lunedì mattina, anche se la speranza è ancora quella di accorciare un po' i tempi, anticipandole a domenica. Intanto, l'irritazione permane...