Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbero ripartire le voci su un possibile addio di Edin Dzeko dalla Roma. Stavolta, però, non ci sarebbe la Juve di mezzo, bensì l'Inter. Il vice Lukaku, infatti, resta un tema d'attualità per Marotta e Ausilio, che non hanno ancora sciolto le riserve sul nome che necessariamente dovrà riempire la casella di quarta punta (stessa necessità della Juventus, peraltro). Per TS, Marotta potrebbe allora tornare alla carica per l'attaccante della Roma, che Conte avrebbe voluto già dal primo anno alla Pinetina.