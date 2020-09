Secondo Sky Sport, l'operazione Edin Dzeko per la Juve è ancora bloccata perché Roma e Napoli non hanno l'accordo per Milik come sostituto. Ma i bianconeri da parte loro hanno l'accordo con Dzeko sul contratto già pronto: se Edin accettasse, la Roma vorrebbe che fosse lui a dirlo in pubblico. Intanto, i bianconeri continuano i contatti con Luis Suarez, diventato primo nome per l'attacco, in attesa di superare le tappe legate all'ottenimento della cittadinanza e di trovare un accordo sulle cifre per il cartellino dell'uruguaiano.