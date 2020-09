Edin Dzeko in partenza, direzione Juventus. Il centravanti bosniaco è pronto a iniziare una nuova avventura, pronto a firmare quel contratto da 7.5 milioni annui che lo legherà al club bianconero. Prima di raggiungere Torino, però, ecco alcun tappe, dovute e volute. Il capitano della Roma sta vivendo il suo ultimo giorno a Trigoria: alle 9 di questa mattina ha varcato i cancelli del centro sportivo giallorosso con la sua Bentley, ufficialmente per sostenere l'allenamento di rifinitura alle 10, in pratica per svuotare l'armadietto e salutare i compagni di squadra, come scrive il Corriere dello Sport.



In giornata, al più tardi domani, potrebbe avere l'ok dalla Roma per volare a Torino e sostenere le visite mediche con la Juventus, anche se prima bisognerà aspettare il risultato dei test fisici di Milik, già alle prese con le procedure che portano alla firma del nuovo contratto. I saluti, l'addio e una nuova avventura che sta per cominciare.