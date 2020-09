1









Edin Dzeko riflette sul sul suo futuro. Ha in mano l'offerta della Juve ma anche la possibilità (per ora remota) di andare all'Inter oppure restare alla Roma. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante bosniaco "aveva confidato agli amici più stretti di essere molto lusingato dalla corte della Juventus, ma allo stesso tempo di avere qualche perplessità sul nuovo corso bianconero, sul progetto che stava nascendo". E intanto i bianconeri continuano a tenere d'occhio Luis Suarez.