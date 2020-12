E' Viktor ​Tsygankov a presentare Juve-Dynamo Kiev insieme al suo allenatore, Mircea Lucescu. Ecco le sue parole in conferenza.



LA PARTITA - "Mi aspetto una partita buona, del livello della Champions League. Giochiamo contro i migliori, ricordiamo la partita giocata a Kiev. Ottima squadra, con una sua visione, anche senza Ronaldo sono riusciti a giocare davvero un buon calcio. Abbiamo lavorato sui nostri errori, vediamo domani".



SINGOLI - "​Non sappiamo chi giocherà domani, ma anche senza Ronaldo la Juventus è sempre una delle migliori squadre d'Europa. Quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa".



RECUPERO - "Come mi sento? Ho giocato già una partita, andando avanti mi sento sempre meglio. Vediamo avanti".



DIFESA JUVE - "Mi aspetto di chiudere i momenti creati, quello che non abbiamo fatto con il Barcellona o con la Juventus. Dobbiamo concludere sempre i nostri attacchi, sempre con un gol".