di CC, inviato all'Allianz Stadium

Mircea Lucescu parla in conferenza stampa al termine di Juve-Dynamo Kiev. Ecco le sue parole.



CONTENTO DEI RAGAZZI - "Sono contento del gioco dei ragazzi. Ci sono stati momenti di dominio. Esperienza e maestria. Abbiamo difensori giovani e accetto gli errori. L'esperienza ha prevalso".



LEZIONE - "La Champions è una lezione per il futuro. Stiamo facendo esperienza e non abbiamo chiuso le azioni. Abbiamo giocato al 50%. Facciamo più errori nel secondo tempo, forse ci stanchiamo":



DOMINATO - "Stesso scenario dell'andata. Abbiamo dominato e cercato di pareggiare. Ma gli errori in difesa... Ci hanno tolto la palla facilmente, il secondo gol ci ha indeboliti".



PROSSIMA - "Non abbiamo ​segnato tanto, ma abbiamo fatto le nostre conclusioni. La prossima ci dobbiamo impegnare per proseguire il cammino".