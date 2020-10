Paratici e Rabiot, la strana coppia. I due si sono trattenuti a lungo nel cerchio di centrocampo, classico colloquio tra direttore e calciatore. Il francese sarà protagonista della gara di questa sera con la Juventus che sfiderà la Dynamo Kiev per il debutto nel girone G in Champions League. Cuffiette alle orecchie e attenzione massima al campo e alle parole del direttore. Ovviamente, massima attenzione alle norme sanitarie e alle necessarie precauzioni per impedire nuove sorprese dettate dal Covid. La strana coppia, dunque, inaugura questo pomeriggio di Champions. E' la prima, e sarà già molto difficile.