ha preso per mano la Juventus. Dopo il gol contro il Crotone in campionato, lo spagnolo ha sbloccato la gara con la Dinamo Kiev. L'attaccante bianconero non segnava in Champions League con la maglia della Juventus dal 30 settembre 2015 contro il Siviglia. Oggi ha timbrato il cartellino al debutto, primo gol della Juve in questa edizione della Champions. Alvaro si è fatto un regalo anticipato, visto che venerdì compirà 28 anni.