La musichetta dellatorna a suonare per laoggii bianconeri scendono in campo allo Stadio NSK Olimpiyskiy della capitale ucraina contro laallenata da Mircea, da stasera l'allenatore più anziano della storia della Coppa, nelper quanto riguarda ilAncora Champions, dopo la precoce e inaspettata eliminazione di luglio, nei quarti di finale contro il Lione: debutto da tecnico per il nuovo tecnico Andreanella competizione che da calciatore ha vinto per due volte con la maglia del Milan, proprio contro il suo ex maestro ai tempi del Brescia. Prima uscita sicuramente non sempliceBushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; Supryaga.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.