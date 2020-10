La musichetta della Champions League torna a suonare per la Juventus: oggi alle 18.55 i bianconeri scendono in campo allo Stadio NSK Olimpiyskiy della capitale ucraina contro la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu, da stasera l'allenatore più anziano della storia della Coppa, nel match di esordio nella massima competizione europea, per quanto riguarda il Gruppo G.



Dalle prime immagini di Pirlo fino al riscaldamento: dallo stadio di Kiev, tutti i momenti che accompagnano il ritorno in Champions della Juventus. Scorrete nella nostra gallery per i nostri contenuti!