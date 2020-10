La musichetta della Champions League torna a suonare per la Juventus: oggi alle 18.55 i bianconeri scendono in campo allo Stadio NSK Olimpiyskiy della capitale ucraina contro la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu, da stasera l'allenatore più anziano della storia della Coppa, nel match di esordio nella massima competizione europea, per quanto riguarda il Gruppo G.



Ancora Champions, dopo la precoce e inaspettata eliminazione di luglio, nei quarti di finale contro il Lione: debutto da tecnico per il nuovo tecnico Andrea Pirlo nella competizione che da calciatore ha vinto per due volte con la maglia del Milan, proprio contro il suo ex maestro ai tempi del Brescia. Prima uscita sicuramente non semplice



LE FORMAZIONI UFFICIALI

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaha, De Pena​

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.