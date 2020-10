Tre occasioni per la Juve, zero per la Dinamo Kiev. Il primo tempo del debutto di Pirlo in Champions League parla chiaro, ma il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Banconeri più volte vicino al gol nei primi quarantacinque minuti, ma il dato del possesso palla è a favore degli ucraini: la squadra di Mircea Lucescu infatti ha avuto un possesso del 53%, contro il 47% della Juventus.