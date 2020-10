43







di Cristiano Corbo

Uno, due. Entrambi portano la firma di Alvaro Morata. E' arrivata a Kiev - 2-0 il risultato finale contro la Dynamo - la prima vittoria esterna della gestione di Andrea Pirlo, che un po' di sassolini dalle scarpe ha iniziato a toglierli, nonostante non facessero - almeno all'apparenza - così male.



Sì, la Juve ha vinto. Con una doppietta del centravanti spagnolo e con il gioco, con le azioni, con gli uomini "d'attacco" che hanno pensato al collettivo e non solo alle loro statistiche, ottenendo non solo tre punti già pesantissimi nella corsa agli ottavi di Champions, ma anche una prova convincente che dà incalcolabile fiducia verso il campionato. Migliore in campo? Federico Chiesa. Subito seguito da Morata. Voti alti e sorrisi ben in evidenza: leggi le pagelle nella nostra gallery.