Due gol di Alvaro Morata regalano la prima vittoria in carriera in Champions League ad Andrea Pirlo. La Juventus parte bene nel girone con un 2-0 in casa della Dynamo Kiev, ecco il tabellino della partita.



IL TABELLINO



Dynamo Kiev-Juve 0-2



Dynamo Kiev (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (71' Popov); Buyalskiy (88' Garmash), Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov (70' Verbic), Supryaha, De Pena​ (60' Gerson Rodrigues).



Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (19' Demiral); Chiesa, Bentancur (79' Arthur), Rabiot, Cuadrado; Ramsey (79' Bernardeschi); Kulusevski (56' Dybala), Morata.



Marcatore: 46', 84' Morata.



Ammoniti: Bentancur, Cuadrado, Demiral (J).