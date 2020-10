3







di Cristiano Corbo

Una mezza risposta è arrivata. E i dubbi di Crotone iniziano a dissiparsi, come un raggio di sole che s'infila nella nebbia più fitta. Il freddo di Kiev, chissà, avrà temprato gli uomini di Pirlo, che al 45' sono però fermi sullo zero a zero contro la Dynamo Kiev. Partenza in sordina, crescita costante nella metà della prima frazione e poi possesso, dominio, buone intenzioni nel creare le trame e le azioni che possano portare finalmente alla rete del vantaggio. L'ha sfiorata Chiesa, praticamente subito. A un passo ci è andato anche Kulusevski su ottimo assist di Ramsey. Poco prima Chiellini - uscito per infortunio - e ancora il gallese, oggi tornato nel suo ruolo alle spalle delle punte. Il migliore? Federico Chiesa. Coi suoi strappi e la sua inventiva.



