Paulo Dybala ​ha parlato in un video pubblicato da Adidas sulla propria pagina Instagram: “Non pensavo che il calcio mi potesse mancare così tanto, giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a giocare, di vedere i miei compagni, gli amici e toccare il pallone. A casa gioco, ma non è la stessa cosa. Ho bisogno di mettermi gli scarpini, correre e fare gol… Come dico sempre, quando hai una passione, fai di tutto. E' passato troppo tempo senza allenamenti. Non sappiamo ancora esattamente quando potremo tornare, questa non è come una vacanza, dove sai già per quanto tempo resterai fermo e sai che l’unica cosa che devi fare è rilassarti e mantenere un po’ la forma. A casa mi alleno da quando mi hanno dato la possibilità di farlo, con gli attrezzi. Non sappiamo quando ricominceranno gli allenamenti. Stare isolati a casa per così tanto tempo mi ha fatto provare nuove sensazioni e abitudini, ho trovato una passione nello yoga. Mi aiuta moltissimo”