I 100 gol li ha festeggiati, ma non basta. Tra Atalanta e Bologna, Paulo Dybala punta a festeggiare ancora: un titolo (la Coppa Italia) e la qualificazione in Champions. Da protagonista, dopo la panchina contro l'Inter. Dopo una serie di alti e bassi, vuole essere al centro della Juve e punta a un posto nell'Argentina in vista della Coppa America, aspettando novità sul suo futuro: come scrive La Gazzetta dello Sport, la società ha deciso di non riprendere il discorso rinnovo prima di fine giugno. Senza Champions si proverà a inserirlo in qualche scambio, anche se difficilmente Dybala accetterebbe questo scenario.