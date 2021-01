5









Paulo Dybala è tornato. Forse. Con ogni probabilità tornerà in campo dal primo minuto domani sera contro il Milan, nel posticipo della 16a giornata di campionato. A meno di un clamoroso recupero, Alvaro Morata rimarrà ancora fuori a causa dei problemi muscolari che l'hanno fermato anche nell'ultima partita contro l'Udinese. Quella gara che per La Joya può rappresentare la svolta della stagione. Sarà lui a doverlo dimostrare a San Siro. Con lo spagnolo ancora ko, semaforo verde per Paulo che dopo il gol contro l'Udinese ha ritrovato il sorriso e la fiducia in se stesso.



FIDUCIA - Quella di Pirlo non è mai mancata, e in quell'abbraccio al fischio finale c'era tutto l'affetto e la volontà di puntare su di lui. Zero dubbi per l'allenatore, la conferma è arrivata nel post partita di una settimana fa: "Noi abbiamo bisogno di Paulo e Paulo ha bisogno di noi, quando sta bene gli riesce tutto meglio". Tutto. Giocate, tiri a giro, colpi di genio. Quei numeri che Dybala ha sempre avuto nel repertorio, ma che negli ultimi mesi non è riuscito a mettere in mostra.



TABU' - Quel gol contro l'Udinese, arrivato alla fine di una partita in cui non aveva brillato, può essere la svolta della stagione: l'argentino vuole invertire la rotta e l'occasione per la sterzata decisiva c'è già domani, nel big match contro la capolista. 7 gol in 11 partite contro i rossoneri per La Joya, che a San Siro non ha mai segnato con la maglia bianconera. Un tabù da sfatare nel momento clou della sua stagione, per dimostrare che quella rete arrivata una settimana fa non è solo un lampo. Può essere lui il 'vero acquisto' della Juve nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di tornare grande dopo mesi in ombra.