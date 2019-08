L'estate di Paulo Dybala non conosce la parola fine. Certo, l'argentino avrà abbassato la guardia, tirando un sospiro di sollievo, quando è scaduta la deadline del calciomercato inglese: l'obiettivo di restare alla Juve, escluse le sirene di United e Tottenham, sembrava più a portata di mano. Eppure, non si fanno i conti senza l'oste, specialmente se l'oste ha quel fastidiosissimo accento francese da cameriere dei film. Infatti, non è bastato l'8 di agosto a mettere quiete al mercato: c'è ancora Neymar in ballo e, con lui, i milioni del Psg. Per questo, la sensazione che qualcosa di grosso possa succedere da un momento all'altro, non va per niente sottovalutata.



A PARIGI - Come riportato da Calciomercato.com, con il procuratore di Dybala ieri ancora a Torino, Leonardo ha cercato di aprirsi un varco tra i tanti intermediari che curano gli interessi de La Joya. Il nodo che più preme il Psg è quello legato ai diritti d'immagine e alla causa che l'argentino ha intentato contro la Star Image. L'indennizzo che la società chiede ha già fatto scappare le due inglesi di cui si è detto sopra e così, Leonardo, aspetta in Francia l'arrivo di Pierpaolo Triulzi per capire come ovviare al problema. La partita resta quindi aperta su due fronti: la Juve cerca di ricucire con Dybala, anche per scongiurare di avere un giocatore infelice qualora dovesse restare - anche se l'argentino vuole comunque i bianconeri - ma allo stesso tempo con l'orecchio teso in caso di offerte a cui, dir di no, proprio non si può.