di Alessio Salerio

"Ho parlato con la società e con Fabio Paratici e sanno cosa penso. Io voglio rimanere alla Juventus anche l'anno prossimo, voglio continuare a giocare qui. E' ovvio che la Juve deve fare le sue scelte, fare la squadra anche in base all'allenatore che arriverà. Ma io voglio rimanere qua", più chiaro di così non poteva essere Paulo Dybala, nella giornata di ieri, sul suo futuro in bianconero. Il suo messaggio chiarisce, in particolare, una questione su tutte: l'argentino non ha alcuna intenzione di lasciare Torino, né mai prima aveva fatto intuire di volerlo fare. Insomma, la Joya alla Juventus sta bene ed è felice, ma, come lui stesso ha dichiarato, non dipende tutto soltanto da lui.



SENZA ALLEGRI - L'addio di Massimiliano Allegri, reso ufficiale ormai oltre una settimana fa, senza dubbio favorisce la conferma di Dybala. Nella peggior stagione per il numero 10 in bianconero, (quasi) chiusa con appena 10 gol in 41 presenze tra tutte le competizioni, di cui ben 4 contro lo Young Boys tra andata e ritorno nei gironi di Champions League, il rapporto con il tecnico livornese si è fratturato. In caso di conferma di Allegri, il suo addio sarebbe stato praticamente scritto. Oggi, al contrario, sembra più probabile la sua conferma a Torino, anche se la dirigenza resta comunque insoddisfatta dal suo rendimento altamente sottotono in questo 2018/19.



MERCATO CALDO - Le valutazioni passano interamente tra le mani di Fabio Paratici, in attesa di capire chi allenerà la Juventus. I possibili affari che vedano coinvolto Dybala proprio non mancano. All'Inter c'è Beppe Marotta pronto a riabbracciarlo, con Mauro Icardi che potrebbe fare il percorso inverso a Torino. Al Benfica aspettano con ansia i 120 milioni di euro di clausola per lasciar partire il gioiello Joao Felix, che potrebbe essere "pagato" coi soldi derivanti dalla cessione della Joya. Bayern Monaco e Manchester United valutano l'investimento da almeno 100 milioni, ma ora per la Juventus c'è un "ostacolo" in più: Dybala non vuol partire e a saperlo non è soltanto il club, ma tutti i tifosi bianconeri.