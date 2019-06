Paulo Dybala vuole restare alla Juventus e giocarsi il pronto riscatto agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, con cui la Joya ha vissuto una stagione appena trascorsa a dir poco deludente, l'argentino si è convinto che restare a Torino con la maglia bianconera sia la soluzione migliore per il proprio futuro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Resta da valutare, però, la volontà del club e di Fabio Paratici, che con il cartellino di Dybala potrebbe guadagnare una cifra intorno ai 100 milioni di euro da investire poi sui grandi colpi in entrata.