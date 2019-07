Paulo Dybala cerca il rilancio e nella prossima stagione vuole tornare ad essere protagonista con la maglia bianconera. Come riporta Sky Sport, il rapporto con Max Allegri era ormai logoro. Ora Paulo vuol ripartire da zero con Maurizio Sarri un panchina. Stagione nuova, vita nuova. Dopo la sua peggior stagione in bianconero Dybala vuol tornare tra i protagonisti.