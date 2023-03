La carta Dybala. Un'altra situazione torna ad agitare le stanze della Continassa. A farlo è l'avvocato dell'argentino,, che ha parlato di una richiesta record da 54 milioni di euro: il messaggio era indirizzato allaCome racconta Repubblica,ha sollevato l'avvocato dal segreto professionale. Ferrari ha spiegato alla Guardia di Finanza come il giocatore non abbia rinunciato ai 3,8 milioni di euro, sospesi di fatto dalla "manovra stipendi". Il legale ha parlato di un ulteriore contenzioso: riguarda il mancato rinnovo di contratto con la Juve. "Mancava solo la firma", racconta l'avvocato, che ha annunciato la cifra di 54 milioni nell'aprile 2022 via mail. Come si spiega? Con la differenza in cinque anni tra il contratto con la Roma e quanto avrebbe guadagnato in bianconero.