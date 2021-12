Solo oggi si capirà se Paulopotrà recuperare in tempo per essere tra i convocati per la trasferta di Bologna. L’affaticamento alla coscia destra, senza lesioni, rimediato la scorsa settimana a Venezia, seguito ad un primo acciacco patito durante la gara di Champions League contro il Malmö, non preoccupa ma in casa Juve vige la regola della prudenza e nessuno vuole correre ulteriori rischi. Allegri ha confermato che il rischio era già stato corso nell'ultima partita di campionato, schierando la Joya dal primo minuto dopo quanto successo in coppa, e ora non verrà ripetuto. Come riporta il Corriere dello Sport, la Joya durante tutta questa settimana ha svolto un lavoro differenziato e quindi resta in forte dubbio per la sfida del Dall’Ara, e titola: "Dybala vorrebbe giocare, ma i medici lo bloccano".Rinunciare a Dybala è difficilissimo, anche solo per una gara, ma Allegri non può rischiare di perderlo a lungo.