Pauloha messo a segno una tripletta con cui ha steso per 3-2 il Torino allo stadio Olimpico oggi alle 18.30. In seguito ha parlato ai microfoni di Dazn, le sue parole:- "Io voglio sempre vincere qualche trofeo. Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere. Quando arrivai qui dissi che mi sembrava una vita che ero qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godo il presente".