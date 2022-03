Come racconta Gazzetta, con Vlahovic la nuova Juve aveva preso forma intorno a un tridente che faceva sognare i tifosi: da una parte Dybala, dall'altra Morata e in mezzo proprio Dusan, con i suoi gol. Nonostante ciò, lo schieramento a tre punte si è visto solo per le gare con Verona e Atalanta e poi per poco più di un tempo nel derby. Poi c'è stato l'infortunio di Dybala. Che ora torna a disposizione: con lo Spezia partirà dalla panchina? Chissà che non rivedremo i tre a partita in corso.