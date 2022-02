Secondo quanto riportato da Tuttosport, ​c’era molta attesa per capire come Dybala avrebbe reagito alla presenza del nuovo attaccante e come i due avrebbero interagito: il campo non ha lasciato dubbi, esame superato. "I due fanno sognare i tifosi della Juventus ed è già partito un appello all’ad Maurizio Arrivabene affinché non li separi, portando in porto la trattativa per il rinnovo della Joya", scrive il quotidiano.