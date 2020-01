Paulo Dybala da record. L'attaccante della Juve, a segno ieri nella sfida vinta 4-0 contro l'Udinese in Coppa Italia. Non solo il gol, la Joya ieri ha anche regalato un assist ad Higuain. Con la rete siglata ieri, inoltre, come ricordato da Opta, dal suo esordio con la maglia della Juventus, nell’agosto 2015, Paulo Dybala ha vinto 150 gare in tutte le competizioni, almeno 11 in più di ogni altro giocatore di Serie A.