Paulovice capitano? Sì, sarà proprio così. A confermarlo, in mondovisione, anche Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione. Una dichiarazione che non ha chiaramente sorpreso l'attaccante argentino, già consapevole del nuovo ruolo che il tecnico gli ha affidato.Gazzetta svela un retroscena: "Massimiliano Allegri aveva anticipato tutto a Paulo Dybala qualche ora prima della pubblica investitura: «Quest’anno sarai tu il nostro vice capitano, perché dopo Chiellini sei quello con più anzianità». Sentirselo dire alla Continassa gli aveva fatto piacere, ascoltarlo dalla tv ancora di più: l’idea di quel pezzo di stoffa che indosserà in assenza di King Giorgio riempie già di gioia e orgoglio il numero dieci bianconero".