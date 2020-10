1









Un altro weekend da spettatore, il conseguente sfogo con Fabio Paratici nel tunnel dello Scida a Crotone e qualche like galeotto su Twitter che criticava la scelta di Pirlo. Tre indizi fanno una prova per i betting analyst di Sisal Matchpoint che hanno prontamente aperto una scommessa sul futuro di Paulo Dyabala entro febbraio 2021. Il malcontento dell’argentino, che potrebbe tramutarsi in carica in vista dell’appuntamento di Champions League di questa sera, apre diversi scenari ai bookmaker. Al momento l’ipotesi estera è una possibilità con Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United in prima fila a quota 6,00. Ma attenzione perché da previsione si fa presto a passare a certezza, soprattutto con un’altra esclusione a Kiev. Piu’ lontani, come rileva Agipronews, invece gli approdi a Barcellona a 9,00, Tottenham a 20,00, Arsenal, Bayern Monaco e Atletico Madrid a 33,00. Quasi impossibile invece un’altra esperienza in Serie A con Inter a 33,00 e Milan a 66,00.